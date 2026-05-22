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O Palmeiras não considera necessárias grandes movimentações na próxima janela de transferências e trabalha com alvos pontuais, alinhados à nova filosofia adotada pelo clube no mercado. O principal deles segue sendo Danilo, meio-campista do Botafogo e convocado por Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, de acordo com apuração do Lance!.

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Apesar de afirmar publicamente que o clube não abriu negociações com os cariocas por Danilo, Leila Pereira ressaltou as qualidades do jogador e afirmou que ele segue no radar do Palmeiras. Um possível retorno da Cria da Academia, por sua vez, está ligado a diferentes fatores.

Entre eles, a participação no Mundial, que pode inflar os valores de uma eventual negociação, além do desejo do jogador, que não esconde a intenção de voltar ao futebol europeu, caso surja um projeto voltado à disputa de títulos.

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— O Danilo é um atleta que não só o Palmeiras, mas vários clubes, eu não tenho dúvida nenhuma, têm interesse. É um grande atleta, é um jogador que foi criado por nós, no Palmeiras. Eu gostaria, claro que sim, ele só viria a fortalecer ainda mais o nosso elenco, mas não tem nenhuma conversa ainda — afirmou Leila.

Anteriormente, o Palmeiras chegou a buscar informações sobre a situação de Danilo, agora afastado pela diretoria do Botafogo. Até o momento, segundo apuração da reportagem, o Alviverde não formalizou proposta e, caso entre na disputa, não pretende entrar em leilão com outros clubes, principalmente do exterior, devido à valorização da moeda.

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Nino segue no radar

O Palmeiras acertou recentemente a contratação de Barboza, zagueiro do Botafogo, que chega para reforçar o sistema defensivo no segundo semestre. A movimentação, no entanto, não altera o interesse do Verdão em Nino.

Nino não aparece como prioridade no momento, uma vez que o Palmeiras fechou a contratação de Barboza, que chega para disputar a titularidade com Murilo. No entanto, as partes retomaram os contatos com a iminente abertura da janela.

Atualmente, Abel Ferreira conta com Gustavo Gómez e Murilo como titulares na defesa. Bruno Fuchs é o reserva imediato, com Benedetti e o recém-promovido Koné como opções. Barboza, como citado anteriormente, chega apenas no segundo semestre.

Nino, alvo do Palmeiras, comemora gol pelo Zenit (Foto: Divulgação/ Zenit)

Laterais não são prioridade

Apesar das oscilações e lesões recentes nas laterais, o Palmeiras não planeja novas movimentações para a posição. Anteriormente, a direção promoveu uma reformulação pelo lado direito, com as saídas de Marcos Rocha e Mayke e a chegada de Khellven.

Já na esquerda, Piquerez segue como unanimidade, com Jefté, vindo do futebol escocês, como opção. Arthur, promovido ao profissional no início do ano, aparece como alternativa para a posição e assumiu a vaga após vencer a concorrência com Jefté, devido à lesão do uruguaio, que está em fase final de recuperação para a disputa da Copa do Mundo.

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