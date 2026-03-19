Escalação: Palmeiras recupera lesionados, e Abel aponta rotação contra o São Paulo

O Palmeiras iniciou nesta quinta-feira preparação para o clássico contra o São Paulo, em duelo de líder e vice do Brasileirão. Os titulares na vitória sobre o Botafogo realziaram processo de recuperação física, enquanto o restante do grupo foi ao gramado da Academia de Futebol.

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Com os retornos de Vitor Roque e Murilo, o Palmeiras passa a ter apenas Paulinho sob os cuidados do departamento médico, enquanto a comissão técnica ganha mais opções em meio ao calendário atribulado neste início de temporada.

Já com 19 jogos disputados no ano, Abel Ferreira planeja nova rotação na equipe. Vitor Roque deve voltar a ser titular no clássico, enquanto Khellven, reserva nos últimos dois compromissos, pode assumir a posição de Giay.

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Poupado após a decisão do título do Campeonato Paulista por conta de problemas físicos, Piquerez deve retornar aos 11 iniciais. Com a possível mudança, o jovem Arthur, formado nas categorias de base, volta à condição de suplente após sequência como titular na lateral esquerda.

- Temos resguardado o Piquerez um pouco, tem um problema muscular, temos que ter esse cuidado. O Arthur treinou quase o ano passado inteiro conosco e já não pode jogar no sub-20. Está crescendo. Temos três bons jogadores - disse Abel Ferreira.

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O Palmeiras faz no clássico sua última partida antes da pausa para a Data Fifa e depende apenas de si para permanecer na liderança do Campeonato Brasileiro. Ambos os times somam 16 pontos, com o Alviverde em vantagem no saldo de gols.

Abel Ferreira promoverá mudanças na escalação do Palmeiras para o clássico contra o São Paulo (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Até o momento, o técnico Abel Ferreira teve quatro jogadores convocados: Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa, chamados pelo Paraguai, além de Flaco López, que integra a lista da Argentina.

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