Escalação: No Allianz Parque, Palmeiras encerra preparação para encarar o Vitória e terá retornos

O Palmeiras finalizou na tarde desta terça-feira (18), no Allianz Parque, a preparação para o duelo com o Vitória, nesta quarta (19), às 19h30 (de Brasília), em partida antecipada da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, Abel Ferreira contará com os retornos dos meio-campistas Andreas Pereira e Allan, que cumpriram suspensão na última rodada.

Sob o comando da comissão técnica liderada por Abel Ferreira, o elenco aperfeiçoou conceitos táticos e estratégias de jogo. Na parte final, houve ensaios de jogadas e de bolas paradas. Após o trabalho, o meio-campista Andreas Pereira reforçou a confiança do grupo em busca dos objetivos da temporada.

- A gente tem de manter o foco no próximo jogo. Sabemos que pode acontecer muita coisa e nós temos de fazer o nosso, dar o nosso melhor em campo no próximo jogo e vencer. O apoio da torcida é muito importante, vai ser o penúltimo jogo da temporada no Allianz Parque. Contamos com esse apoio e faremos o nosso melhor dentro de campo para conquistar a vitória - disse o camisa 8.

Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté (Piquerez); Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Mauricio (Veiga); Felipe Anderson (Vitor Roque), Allan e Flaco López.

Após duas derrotas seguidas no Brasileirão, o Palmeiras busca reencontrar o caminho das vitórias para tentar retomar a liderança do campeonato. Para isso, além de vencer o Vitória, precisa também contar com uma derrota do Flamengo para o Fluminense, no Maracanã.

O Verdão venceu 10 dos últimos 14 confrontos com o Vitória (houve ainda dois empates e duas derrotas), marcando 29 gols e sofrendo 15. Como mandante, vinha de oito triunfos seguidos antes da derrota no ano passado.

O Palmeiras registra em 2025 a segunda melhor campanha de Campeonato Brasileiro da história do clube nos pontos corridos: são 68 pontos conquistados em 33 jogos, ao lado de 2019 e atrás apenas dos 71 de 2022. Nos quatro anos em que se sagrou campeão, com essa mesma quantidade de partidas, somou 67 pontos em 2016, somou 67 em 2018, 71 em 2022 e 59 em 2023.

