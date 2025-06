Escalação do Palmeiras: Estêvão é titular em despedida, e Abel muda zaga

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para a partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela décima primeira rodada do Brasileirão. Estêvão inicia como titular em sua partida de despedida do gramados brasileiros, enquanto Abel Ferreira precisou modificar a dupla de zaga.

Com o capitão Gustavo Gómez e Murilo suspensos, a comissão técnica optou pelas entradas de Bruno Fuchs e Micael, contratados na última janela de transferências. As laterais, por sua vez, serão formadas por Giay, na direita, e Piquerez, na esquerda.

Richard Ríos retorna após cumprir suspensão contra o Flamengo e assume a vaga de Lucas Evangelista. Já Flaco López, autor de dois gols na vitória sobre o Sporting Cristal, segue no comando de ataque e terá a companhia de Mauricio e Estêvão.

O atacante Bruno Rodrigues, em processo de transição física após cirurgia no joelho, segue como desfalque e só deve retornar aos gramados após a disputa do Mundial de Clubes.

Estêvão comemora gol do Palmeiras diante do Sporting Cristal (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Mauricio e Flaco López.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Vanderlan, Felipe Anderson, Vitor Roque, Paulinho, Mayke, Facundo Torres, Lucas Evangelista, Naves e Allan.

Com a vitória sobre o Vasco por 2 a 0, o Red Bull Bragantino assumiu a ponta do Brasileirão com 23 pontos. Para não depender de uma combinação de resultados, o Palmeiras precisa dos três pontos diante do Cruzeiro para se manter na ponta da competição.

Escalação do Cruzeiro

Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.