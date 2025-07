Com duas baixas, Grêmio viaja para enfrentar o Palmeiras

Após encerrar a preparação com um treinamento na parte da manhã, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS, o Grêmio viajou no início da tarde desta sexta-feira (25) para São Paulo-SP, onde enfrenta o Palmeiras, neste sábado (26), às 21h, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os principais desfalques ficam por conta do volante Villasanti e do atacante André Henrique.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Villasanti e André Henrique sentiram no jogo contra o Alianza Lima

O Grêmio não divulgou o motivo da ausência de Villasanti. Na última quarta-feira (23), no empate em 1 a 1 com o Alianza Lima-PER, que culminou na eliminação gremista na Copa Sul-Americana, o volante precisou ser substituído por Edenilson, aos 12 minutos do segundo tempo, após sofrer pancada na perna direita.

Depois da mesma partida, André Henrique, que entrou no intervalo, relatou desconforto muscular. Nesta sexta-feira (25), o Grêmio informou que, após ser submetido a exames de imagem, o atacante teve diagnosticada lesão grau I-a do músculo adutor da coxa esquerda.

continua após a publicidade

André Henrique se lamenta durante empate do Grêmio com o Alianza Lima. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Confira os jogadores do Grêmio relacionados para o jogo contra o Palmeiras

Goleiros: Tiago Volpi, Gabriel Grando e Thiago Beltrame; Laterais: Igor Serrote, João Lucas, Luan Cândido e Marlon; Zagueiros: Gustavo Martins, Jemerson, Kannemann e Wagner Leonardo; Meio-campistas: Alex Santana, Camilo, Dodi, Edenilson, Riquelme e Ronald; Atacantes: Alysson, Amuzu, Aravena, Braithwaite, Cristian Olivera, Jardiel e Pavón.

Grêmio busca recuperação após sequência indigesta

Além da eliminação para o Alianza Lima, nos playoffs da Copa Sul-Americana, o Grêmio não vence há quatro jogos. O Tricolor Gaúcho é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos — três a mais do que o Santos, primeiro time na zona de rebaixamento. Já o Palmeiras é o 3º colocado, com 29 pontos.