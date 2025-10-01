Escalação: Abel define substituto de Evangelista para duelo entre Palmeiras x Vasco

O técnico Abel Ferreira foi obrigado a mudar o time do Palmeiras para enfrentar o Vasco na noite desta quarta-feira (1°), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal alteração ficou para a vaga de Lucas Evangelista, que passará por cirurgia após romper o tendão do músculo posterior da coxa direita e está fora da temporada. O escolhido para a vaga foi Andreas Pereira, com Raphael Veiga mais avançado.

O lateral-direito Khellven, que se recupera de um trauma no pé, é baixa. Na vaga, Giay aparece entre os 11 titulares. Na esquerda, Piquerez está escalado. A defesa permanece a mesma, com Gustavo Gómez e Murilo, assim como a dupla ofensiva titular, formada por Flaco López e Vitor Roque.

O time comandado por Abel Ferreira, atualmente na terceira posição com 49 pontos, busca se reerguer na tabela do Brasileirão. Isso porque o Verdão foi derrotado pelo Bahia na rodada do final de semana e precisa voltar a vencer para encurtar a distância do líder Flamengo.

Escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan e Puma; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho; Nuno, Rayan e Vegetti.

