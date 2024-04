Endrick celebra único gol na Libertadores (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 11/04/2024 - 13:09 • São Paulo

O Palmeiras recebe o Liverpool-URU nesta quinta-feira (11) no Allianz Parque e o jogo pode ser muito especial para o menino Endrick.

Provável titular do Verdão nesta noite, o camisa 9 pode fazer o seu primeiro jogo de Libertadores como titular do atual bicampeão brasileiro.

Na temporada passada, ano de estreia de Endrick na competição continental, a joia de 17 anos fez apenas cinco jogos no torneio e marcando apenas um gol, diante do Barcelona-EQU, no Allianz Parque.

Endrick acabou virando titular inquestionável do Palmeiras somente na reta final do Brasileirão 2023, e muitos torcedores palmeirenses culpam Abel Ferreira por não ter escalado ele entre os onze na semifinal da Libertadores de 2023, diante do Boca Juniors.

Agora com data marcada para se apresentar ao Real Madrid, Endrick terá somente mais cinco oportunidades de defender o Palmeiras nessa Libertadores.

Na estreia do Verdão nesta atual edição da competição continental, Endrick acabou ficando em São Paulo e nem foi relacionado para o empate em 1 a 1 diante do San Lorenzo, na Argentina.