Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 07:00 • São Paulo (SP)

O Palmeiras recebe o Liverpool-URU nesta quinta-feira (11), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, com transmissão da ESPN e do Star+ (streaming).

Campeão do Paulistão no último domingo (7), o Verdão empatou em 1 a 1 com o San Lorenzo, fora de casa, na estreia da equipe na competição continental.

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Liverpool-URU - Copa Libertadores

fase de grupos - 2 Rodada

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 11 de abril de 2024, às 21h (hora de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: ESPN e Star+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Murilo e Piquerez; Mayke, Raphael Veiga, Aníbal Moreno, Zé Rafael; Rony e Flaco López.

LIVERPOOL-URU (Técnico: Emilian Alfaro)

Sebastián Lentinelly; Kevin Amaro, Jean Rosso, Enzo Martínez e Agustín Cayetano; Lucas Lemos; Luciano Rodríguez, Martín Barrios, Agustín González e Matías Ocampo; Renzo Machado.

