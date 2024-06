Raphael Veiga pede, e Gómez pode se tornar o batedor oficial de pênaltis no Palmeiras

Gómez celebra o seu 37º gol com a camisa do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 03/06/2024 - 10:40 • São Paulo • Atualizada em 03/06/2024 - 12:28

Com 33 gols de pênalti com a camisa do Palmeiras, Raphael Veiga é disparado o jogador que mais balançou as redes em penalidades máximas com a camisa do clube neste Século. Porém, o camisa 23 não deve seguir aumentando seus números neste fundamento, pelo menos nessa temporada.

Gustavo Gómez bateu três dos últimos quatro penais que o Palmeiras teve ao seu favor, e neste domingo (2), em Criciúma, cobrou pela primeira vez com Veiga dentro de campo.

O camisa 23 é o batedor oficial na era Abel Ferreira, mas pediu para Gómez fazer a cobrança diante do Criciúma, o que chamou a atenção de parte da torcida, que agora já imagina que o camisa 15 voltará a ser o batedor oficial do alviverde.

Raphael Veiga bateu o seu último pênalti pelo Palmeiras na derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR, na Arena Barueri, quando desperdiçou a cobrança que poderia ter colocado o Verdão à frente do placar.

No time titular do Verdão, depois de Veiga e Gómez, Estevão, Piquerez e Rony surgem como opções na lista de batedores.

Raphael Veiga é o 2º jogador com mais gols de pênalti pelo Palmeiras em tempo regulamentar desde 1990, atrás apenas de Evair, que possui um gol a mais, com 34, e seguido por Arce (28), Edmundo (19) e Djalminha (16).

Pelo Palmeiras, Raphael Veiga perdeu apenas cinco de 38 pênaltis no tempo regulamentar e dois em seis cobranças em disputas eliminatórias.