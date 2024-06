Gustavo Gómez celebra gol do Palmeiras diante do Criciúma (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 03/06/2024 - 06:00 • São Paulo

Após dois empates em 0 a 0, diante de Botafogo-SP e San Lorenzo-ARG, o Palmeiras enfim voltou a balançar as redes na vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma, neste domingo (2), em jogo válido pela 7ª rodada do Brasileirão 2024.

Com mais um primeiro tempo de pouquíssima agressividade e chances criadas diante do Tigre, o time já ia completando 240 minutos sem gols, quando "ganhou" um pênalti, e Gustavo Gómez abriu o placar no na casa do Criciúma.

Já nos acréscimos, o Palmeiras fez mais um gol de bola parada, após desvio de Gustavo Gómez no escanteio e a fácil finalização de Lázaro para empurrar a bola ao gol e garantir a quarta vitória.

Apesar de chegar aos cinco gols na competição nacional e ter melhorado no segundo tempo, com as entradas de Lázaro e Luís Guilherme, o ataque segue sendo o principal ponto de melhora que Abel terá que corrigir nesta pausa de 11 dias para o duelo diante do Vasco da Gama.

O Palmeiras precisa ajustar o seu sistema ofensivo e melhorar a criação do meio campo, que não está funcionando com Raphael Veiga e Richard Ríos.

Lembrando que, para o duelo diante do Vasco, Abel deve contar com o reforço de Dudu. Em julho, o setor ganha ainda mais opção com a entrada do badalado Felipe Anderson na equipe.

