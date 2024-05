Abel Ferreira deve revolucionar o Palmeiras para segundo semestre (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 19/05/2024 - 14:01 • São Paulo

Prestes a perder o garoto Endrick, mas contando com o retorno de Dudu, Abel Ferreira já disse em coletiva que o Palmeiras passará por uma reformulação no próximo mês, tanto pelos reforços que estão chegando, quanto pelas mudanças que terá que fazer no time por conta dos desfalques da Copa América.

➡ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Fato é que o Palmeiras do segundo semestre de 2024 deve ser bem diferente desse que conquistou o tricampeonato Paulista e a principal mudança deve mesmo ser no setor ofensivo.

Não é de hoje que Abel vem testando o Palmeiras com quatro atacantes e sem nenhum meia de referência. Lázaro, Endrick, Estevão e Flaco López ou Rony já foram utilizados em algumas partidas desse último mês, e agora com Dudu, Felipe Anderson, Bruno Rodrigues e o crescimento de Rômulo e Luís Guilherme, o técnico ganhará importantes variações para escalar o Verdão do meio para a frente.

Para muitos, Abel Ferreira tem em mãos talvez o melhor ataque em seus quase quatro anos de Palmeiras e o desafio do treinador agora é testar uma nova formação sem Endrick, o melhor jogador do ataque alviverde há pelo menos uns oito meses, e aumentar a produção ofensiva do time, que não vem rendendo tanto como a torcida espera.

ADEUS 3-5-2?

Muitos palmeirenses não gostam do esquema com três zagueiros e com a dobra de laterais (quando Marcos Rocha e Mayke jogam juntos) e pedem a volta do esquema com três atacantes, algo que foi implementado no clube desde 2015. Com tantas peças ofensivas, Abel pode abandonar o esquema que foi importantíssimo para a conquista do bicampeonato brasileiro, em 2023.

VOLTA, FLACO!

Abel Ferreira também tem um desafio de recuperar a melhor fase do atacante Flaco López. Artilheiro do Paulistão, com 10 gols, o argentino fez apenas um gol nos últimos 10 jogos e amargou a reserva em muitas partidas que o Verdão fez nesse último mês.

CRIA MAIS, VERDÃO!

Melhor ataque das últimas duas edições do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras de Abel Ferreira saiu zerado em quatro dos seis jogos que fez no Brasileirão desse ano, e a baixa produção ofensiva do time preocupa a torcida que se acostumou a ver um time com tanta variação e produção ofensiva nos anos em que Abel Ferreira comandou o alviverde imponente.

➡️ Assine agora e assista esse e mais jogos da Liberta pelo Star+

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Ainda é cedo para prever qual será a escalação ideal do Palmeiras para o segundo semestre, mas caso queira atuar com um atacante de referência, alguém do trio Dudu, Veiga e Felipe Anderson terá que rodar. Sendo assim, um provável Verdão sem Endrick é: Weverton, Mayke, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Estevão e Felipe Anderson (Flaco López).