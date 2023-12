Um dos pedidos do treinador assim que assumiu o Palmeiras, em novembro de 2020, foi a chegada de um zagueiro canhoto para o time. Até hoje a direção do Palmeiras não conseguiu atender ao desejo do técnico, que foi se acostumando a trabalhar com o elenco que lhe era oferecido. Com a chegada de Caio Paulista, Piquerez poderia ser "efetivado" na nova função - algo que ocorreu com Marcos Rocha em determinado momento da temporada, quando Mayke assumiu a posição de Dudu na ponta-direita e o Verdão passou a atuar com dois laterais ao mesmo tempo.