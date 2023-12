Bruno Rodrigues com a camisa do Cruzeiro:



⚔️ 67 jogos

⚽️ 17 gols (1º do time)

🅰️ 10 assistências (1º do time)

👟 132 chutes (1º do time)

🔑 106 passes decisivos (1º do time)

💨 123 dribles certos (1º do time)

💯 Nota Sofascore 7.24 (1º do time)



Novo atacante do @Palmeiras! 👏👏 pic.twitter.com/7QhZoFXHYe