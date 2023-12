A informação de que o Palmeiras estaria tentando atravessar o São Paulo pela contratação do lateral-esquerdo Caio Paulista, revelada inicialmente pela 'Itatiaia', movimentou as torcidas dos clubes rivais no último sábado (23). Isso porque tudo indicava que o clube do Morumbi tinha garantido a permanência do jogador junto ao Fluminense, clube com o qual Caio tem contrato.