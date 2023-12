- Sempre tive respeito enorme pela instituição São Paulo Futebol Clube, tenho muitos amigos lá. Alguns não estão mais, e muitos outros ainda trabalham no clube. Cito nominalmente o diretor executivo Rui Costa, o ex-técnico Muricy Ramalho, Milton Cruz, Dorival Júnior e sua comissão técnica. Parabenizo especialmente o presidente Julio Casares pela reconstrução do clube. Da mesma forma, o Caio tem um carinho enorme pelo São Paulo, especialmente após essa temporada de sucesso. Entendo a dificuldade do São Paulo em fazer frente a todas as necessidades de planejamento do elenco que está sendo montado para enfrentar uma temporada tão desafiadora como a de 2024. Ao longo da negociação, essas dificuldades se tornaram claras, e eu tenho a compreensão de que esses valores, que seriam aportados na situação do Caio, estavam em disputa com outros investimentos que o São Paulo planejava fazer. Tenho a convicção de que tanto o Caio, como eu, agente do Caio, trabalhamos incessantemente por 5 meses para viabilizar o acordo. O fato do acordo não ter sido possível conta com a nossa compreensão sobre as dificuldades que o São Paulo teve. A situação deveria ser recíproca, com a compreensão do São Paulo de que a vida profissional do Caio precisa prosseguir. Ninguém tem culpa, o São Paulo está trabalhando honestamente e tem mérito em trabalhar dentro de uma obediência orçamentária. Talvez o São Paulo tivesse outras prioridades orçamentárias para seguir, mas a vida do Caio precisa continuar. Entendemos que a negociação foi conduzida de uma forma muito fria.