Herói, Paulinho valoriza vitória sobre a Chapecoense: 'A gente encarou como uma final'

Herói da vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense, por 1 a 0, na tarde deste domingo (31), no Allianz Parque, Paulinho comemorou o resultado, o bom momento e projetou o segundo semestre.

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— É um jogo que, para muitos, não teria muita emoção. Mas, para nós, cara, a gente encarou muito como uma final. A gente sabe a importância que esses três pontos têm para uma parada por conta da história da disputa que o Brasileirão hoje impõe. Palmeiras, Flamengo e os outros times que estão vindo atrás. Então, a gente sabia que ia ser um jogo muito complicado, mas que, para nós, teria uma importância enorme, como uma final — afirmou o jogador, em entrevista ao "Premiere".

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Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira chegou aos 41 pontos e voltou a abrir sete de vantagem sobre o vice-líder Flamengo.

— Eu estava muito ansioso para entrar no jogo. Estava vendo que o time precisava, no primeiro tempo, ser um pouco mais incisivo no ataque, tentar mais jogadas, e eu queria muito ter esses minutos para poder ajudar de alguma forma. O gol saiu, e eu fico muito feliz por ter ajudado hoje. A gente conquistou esses três pontos e isso é muito importante — revelou Paulinho.

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Allan é expulso após pisão (Foto: RENATO PADALKA/EKOBANPRESS/FOLHAPRESS).

O atacante recebeu passe na entrada da área e finalizou rasteiro no canto esquerdo do goleiro Anderson, que apenas viu a bola ir para o fundo das redes.

O atacante aproveitou para exaltar toda sua religiosidade e a fé que, segundo ele, foi importante para aguentar os momentos difíceis durante o tratamento da lesão.

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— Meu pai Oxóssi está dentro de mim. A gente costuma dizer que nós somos eles. Eles habitam dentro de nós. E eu tento carregar essa força, essa energia, para dentro do campo e para dentro do meu dia a dia, nos treinamentos e nos momentos de dificuldade também. Foi daí que eu tirei essa resiliência para superar todo esse período em que estive machucado, tentando me fazer pertencente ao grupo. Hoje eu sou muito realizado e muito grato, principalmente a todo o clube, a todo mundo que teve confiança em mim, me aguardou e me esperou. No momento certo, o professor me colocou para que eu pudesse retribuir essa confiança. Enfim, vou dizer que meu pai está sempre comigo, em todos os momentos, sejam os bons, sejam os não tão bons. E é isso. Foi uma vitória importantíssima, e eu estou muito feliz — completou o jogador.

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