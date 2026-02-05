Abel pede confiança à torcida do Palmeiras e celebra evolução de lesionados

Abel Ferreira aproveitou a coletiva de imprensa após a goleada do Palmeiras por 5 a 1 sobre o Vitória para pedir apoio e um novo voto de confiança da torcida. Para o treinador, os resultados no início de 2026 não têm "sido tão maus", apesar da derrota sofrida para o Novorizontino por quatro gols, a pior desde que ele e sua comissão assumiram o comando da equipe.

Com o resultado, o Palmeiras alcançou a primeira vitória no Brasileirão, após empatar com o Atlético-MG na estreia, e saltou provisoriamente para a vice-liderança.

- É um clube que vive de processos. E os resultados não têm sido tão maus assim. Temos que confiar uns nos outros, temos que confiar na nossa torcida, a torcida confiar no treinador, o treinador confiar nos jogadores… a torcida tem que confiar na direção. Não há outra forma de estarmos próximos de ganhar se não jogarmos todos do mesmo lado. É isso que eu espero. A história do Palmeiras é imensa, é grande, é feita de muitas alegrias, é centenária, mas não ganhou todos os anos. E é nesses momentos que precisamos estar juntos, jogar juntos, e é isso que eu espero da nossa torcida - disse Abel Ferreira.

Abel Ferreira comemorou a evolução física de Lucas Evangelista, que retornou ao banco de reservas após se recuperar de grave lesão que o afastou dos gramados desde a reta final da última temporada. Outro nome citado pelo treinador foi o atacante Paulinho, ainda sem prazo para voltar aos campos.

O retorno da dupla, além do esvaziamento do departamento médico, amplia as opções de Abel Ferreira, que recebeu apenas Marlon Freitas como reforço desde a abertura da janela de transferências no início do mês.

- Começo logo a rir quando vejo que os jogadores estão a voltar. O Lucas (Evangelista) pode voltar, ele se lesionou no ano passado em um momento muito importante da temporada, mas ninguém parece se importar. Parece que jogar A ou B é a mesma coisa, mas não é. Ainda bem que nós, dentro do clube, temos a capacidade de analisar com a cabeça e não com o coração. Porque é diferente: sua equipe pode ter muito mais soluções com o Lucas, com o Paulinho, com o Felipe (Anderson), que, infelizmente, tem tido problemas. O próprio Andreas, parece que esqueceram, se lesionou no ombro no segundo jogo - completou.

Abel Ferreira durante partida entre Palmeiras e Vitória, pelo Brasileirão (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, em reedição da última final do Campeonato Paulista. Uma vitória garante à equipe de Abel Ferreira a classificação para o mata-mata da competição estadual.

