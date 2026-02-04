O Palmeiras terá, pela primeira vez nesta temporada, os atacantes Flaco López e Vitor Roque na escalação titular para o duelo contra o Vitória, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Juntos, a dupla somou 45 gols em 2025, sendo 25 deles anotados pelo argentino.

continua após a publicidade

+ Internacional negocia contratação de Bruno Rodrigues e mira zagueiro

Carlos Miguel retorna após ser poupado na derrota diante do Botafogo-SP e assume o lugar de Marcelo Lomba. Gustavo Gómez e Murilo formam a dupla de zaga, com Khellven pela direita e Piquerez pela esquerda.

O meio de campo conta com Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio. No ataque, Allan, Flaco López e Vitor Roque completam a equipe. Figueiredo, em transição física, Felipe Anderson, com dores no tornozelo, e Paulinho, em recuperação de cirurgia na perna direita, seguem como desfalques.

continua após a publicidade

Recuperado de grave lesão no músculo posterior da coxa direita, Lucas Evangelista participou normalmente das atividades com o restante do grupo na Academia de Futebol e voltou a ser relacionado pela comissão técnica.

Lucas Evangelista em treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras estreou na competição com um empate por 2 a 2 fora de casa, contra o Atlético-MG, na Arena MRV. Flaco López e Vitor Roque marcaram os gols do alviverde, que busca sua primeira vitória no campeonato.

continua após a publicidade

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fuchs, Giay, Jefté, Bruno Rodrigues, Ramón Sosa, Lucas Evangeista, Luighi, Emiliano Martínez, Rieuqlme, Larson e Luis Pacheco.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras😑

🤑 Aposte no triunfo do Palmeiras contra o Vitória! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.