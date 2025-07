Após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, o Palmeiras entrou em campo três vezes pelo Campeonato Brasileiro e vem conquistando bons resultados: um empate e duas vitórias. A boa sequência fez o time de Abel Ferreira saltar para a terceira posição na tabela, com 29 pontos, apenas cinco atrás do líder Cruzeiro e com dois jogos a menos. No entanto, o desempenho no Allianz Parque precisa seguir em ascensão.

O Verdão venceu apenas um duelo em sua casa neste Nacional, contra o Atlético-MG, e agora busca engatar uma sequência positiva para mandar embora a má fase na area palmeirense. Como mandante, foram sete partidas e 11 pontos conquistados, com três vitórias (duas delas na Arena Barueri contra Corinthians e São Paulo), dois empates e duas derrotas, que resulta num aproveitamento de 52%.

Fora de casa, no entanto, o desempenho é ótimo. Nos mesmos sete jogos fora de seus domínios, foram 18 pontos conquistados, sendo seis vitórias e uma derrota, justamente para o líder Cruzeiro, no Mineirão. O aproveitamento, neste caso, é de 85%.

Recentemente, Abel Ferreira disse que precisava reencontrar o caminho das vitórias em casa e que o Allianz Parque era o "calcanhar de Aquiles".

- Precisamos voltar a ser aquela equipe forte em casa, que não deixa o time adversário respirar. Precisamos entrar forte, pressionando, e não estamos conseguindo. Achar soluções, ao menos em casa, para melhorar. Fora está muito bem, se não me engano é a que tem mais pontos fora, mas dentro de casa isso não pode acontecer - afirmou o português após o empate com o Mirassol.

O próximo desafio do Palmeiras no Allianz Parque está marcado para este sábado (26), contra o Grêmio, às 21h, pela 17ª rodada da competição.

