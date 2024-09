Em nova função, Raphael Veiga vira ‘reforço’ do Palmeiras para enfrentar Atlético-MG pelo Brasileirão

Raphael Veiga voltou a ser titular do Palmeiras em um momento crucial da equipe na temporada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Publicada em 28/09/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O meia Raphael Veiga se tornou um dos trunfos do Palmeiras para a reta final do Brasileirão. Após amargar uma sequência de três jogos iniciando no banco de reservas (diante de Cuiabá, Athletico-PR e Criciúma), o jogador deve ser titular novamente no duelo deste sábado (28) diante do Atlético-MG pelo Brasileirão.

Atuando na vaga de Estêvão, que se recupera de lesão na coxa esquerda, o jogador já tinha atuado no 11 inicial do Verdão na vitória por 1 a 0 diante do Vasco. O camisa 23 foi um dos destaques da partida, atuando em uma função um pouco diferente do habitual, como explicou o técnico Abel Ferreira em entrevista coletiva.

- O Veiga é quase como um ponta construtor, que vem para dentro. Eu não vou pedir ao Veiga que seja o Estêvão. O Estêvão é um ponta desequilibrador. Com o Veiga vindo para dentro, nós temos o Giay para avançar. Uma equipe é um processo inacabado em função da característica dos jogadores disponíveis, nós encontramos soluções.

Por trás da retomada na boa fase do meia estão as vantagens que o Palmeiras passou a ter com as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. O maior intervalo entre os jogos, que permite uma melhor recuperação física dos jogadores, é um exemplo. Vale lembrar que Veiga era titular absoluto da equipe e, por isso, costumava sentir a sequência de jogos nos meses finais das últimas temporadas.

Raphael Veiga balançou as redes na goleada do Palmeiras por 5 a 0 sobre o Criciúma (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O fato do Verdão ser o único postulante ao título do Brasileirão que disputa apenas uma competição na temporada também foi um fator importante na recuperação de Veiga. Isso porque, sem jogos no meio da semana, o técnico Abel Ferreira pode ensaiar novas soluções para a sua equipe. A própria adaptação do camisa 23 à função de ponta é um exemplo.

Vale destacar que a crescente do meia também vem um momento crucial da temporada para o Palmeiras: faltando apenas 11 jogos para o término do Brasileirão, o meia pode voltar a fazer a diferença, como em competições anteriores, a favor dos atuais campeões da competição.

A bola rola para o duelo entre Palmeiras e Atlético-MG a partir das 18h30 (hora de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).