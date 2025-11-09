Com retorno de meio-campista, Abel escala Palmeiras com força máxima contra o Mirassol

O Palmeiras está pronto para encarar o Mirassol em partida marcada para a noite deste domingo (9), às 20h30 (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. O time comandado por Abel Ferreira pode tem a chance de abrir uma vantagem maior na ponta da tabela de classificação.

O português, aliás, conta com o retorno de Aníbal Moreno, que cumpriu suspensão automática na rodada passada e está confirmado entre os titulares deste duelo. Os únicos desfalques são os lesionados Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho.

Abel fazer modificações no time titular, como a entrada de Allan no lugar de Mauricio, além do retorno de Murilo na vaga de Fuchs. No restante da escalação, nenhuma grande surpresa, já que a comissão técnica vai para campo com força máxima.

Escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel, Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

Palmeiras é o melhor visitante do Brasileirão:

Como visitante, o Verdão tem um aproveitamento de 69,05%, sendo nove vitórias, dois empates e três derrotas em 14 jogos, seguido pelo Flamengo, com 60%. Além disso, o Verdão tem fora de seus domínios o melhor ataque da competição, com média de 1,57 gol por partida, foi redes em 13 das 14 vezes em que atuou fora de casa.

Com 68 pontos, o Verdão abriu três para o vice-líder Flamengo na rodada passada e, portanto, pode disparar, caso o Rubro-Negro tropece diante do Santos, no Maracanã.

