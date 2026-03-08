Em clima de decisão do Paulistão, família palmeirense faz pedido inusitado por Abel Ferreira

O time do Palmeiras chegou a Catanduva, no interior de São Paulo, no fim da tarde deste sábado (7), para a final do Campeonato Paulista. A equipe escolheu a cidade por uma questão de logística e foi recepcionada por cerca de 400 torcedores em frente ao local de concentração.

Neste domingo (8), o time de Abel Ferreira encara o Novorizontino, em Novo Horizonte (SP), às 20h30 (de Brasília), pelo segundo jogo da final do Estadual. Na primeira partida, realizada na última quarta-feira (4), a equipe Alviverde venceu o Tigre do Vale por 1 a 0, na Arena Barueri, com gol de Flaco López.

Torcida do Palmeiras acompanha a chegada do time em Catanduva (SP). (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)

Paixão de mãe para filha:

Após a chegada do ônibus em frente ao hotel, a torcida se aproximou do local e permaneceu em espaços limitados por grades, com acompanhamento dos seguranças do clube e também da Polícia Militar de Catanduva. Os jogadores desceram do veículo e atenderam diversos torcedores com autógrafos e fotos.

A advogada Amanda Progiante veio de Ibirá, cidade vizinha, especialmente para tentar um autógrafo de Abel Ferreira. Ela estava acompanhada de toda a família, inclusive do pai, que chegou a viajar para o Mundial de Clubes para acompanhar o Verdão.

— Cheguei uns 40 minutos antes. Queria uma foto com o Abel. Estou aqui com a minha filha de um ano, a Cecília. Eu trouxe o livro dele para autografar, mas não consegui, pois tinha bastante gente. Se possível, gostaria muito de conseguir. Consegui o autógrafo do Bruno Fuchs e do Giay - disse a torcedora.

A palmeirense ainda acredita que o Verdão vai vencer o Novorizontino por 2 a 0, com gols de Flaco López e Vitor Roque.

Amanda também destacou que o sentimento é de gratidão pelo trabalho de Abel Ferreira e que o português poderia ter um contrato eterno com o clube.

— O Palmeiras é uma paixão que vem de família. A era Abel é vitoriosa. Admiro a forma como ele conduz o time, a alegria. Eles jogam com emoção. É isso que transmitem para a gente, apesar do sofrimento. Minha filha tem o pai são-paulino, mas estou aqui com ela para prestigiar o meu time e o Abel. Acho que o fato de ele ter saído do país dele para se dedicar a outro público é maravilhoso. Tenho gratidão por tudo o que ele fez e queria um contrato vitalício. Ele não pode sair. Dona Leila, contrato vitalício! - disse a advogada.

Em caso de título, Abel Ferreira se isolará como o maior técnico da história do Palmeiras com 11 títulos, ultrapassando Oswaldo Brandão.

A reportagem do Lance! ajudou Amanda a entregar o livro publicado por Abel Ferreira para um representante da presidente Leila Pereira e aguarda um desfecho positivo da história da torcedora, que será atualizado nesta reportagem após a devolução do exemplar assinado pelo técnico.

