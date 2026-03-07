Com Vitor Roque, Palmeiras finaliza preparação para final do Paulistão

O Palmeiras treinou na manhã deste sábado (7), na Academia de Futebol, e finalizou a preparação para a decisão do Campeonato Paulista.

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, na Arena Barueri, o Verdão enfrenta o Grêmio Novorizontino neste domingo (8), às 20h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), com a vantagem do empate.

Elenco do Palmeiras treina na Academia de Futebol antes de viajar para Catanduva, no interior de São Paulo. (Foto: Divulgação/ Palmeiras)

Novidade:

Depois de um vídeo no auditório do Centro de Excelência, o elenco foi a campo para um trabalho tático em dimensões reduzidas, seguido de um recreativo.

Assim como na última sexta-feira (6), o atacante Vitor Roque participou da atividade junto ao grupo, sob monitoramento do Núcleo de Saúde e Performance. O camisa 9 sofreu uma pancada na semifinal, no clássico contra o São Paulo, e foi reserva no primeiro jogo da final contra o Tigre do Vale.

Emiliano Martínez, desfalque nos últimos três jogos em razão de uma lesão na panturrilha esquerda, também treinou com os companheiros e foi relacionado para a partida.

O Palmeiras pode conquistar o 12º título desde 2020. Campeão paulista em 2020, com Vanderlei Luxemburgo no comando, o clube faturou, em seguida, sob a batuta de Abel Ferreira, a Libertadores e a Copa do Brasil em 2020; a Libertadores em 2021; a Recopa Sul-Americana, o Paulista e o Campeonato Brasileiro em 2022; a Supercopa do Brasil, o Paulista e o Brasileiro em 2023; e o Paulista em 2024.

O clube busca seu 27º título estadual na história, sendo o quinto nas últimas sete edições. A atual sequência de sete finais consecutivas de Paulista é um recorde Alviverde e, considerando todos os demais clubes, só fica atrás das oito decisões do Santos entre 2009 e 2016.

O time chegou na tarde deste sábado (7) à cidade de Catanduva, no interior de São Paulo, e foi ovacionado por cerca de 400 torcedores em frente ao hotel da concentração.

Provável escalação:

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco López e Vitor Roque