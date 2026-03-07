Novorizontino x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Novorizontino e Palmeiras se enfrentam nesta domingo (8), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biase, a partir das 20h30 (de Brasília), pelo segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão da Record, Cazé TV, HBO Max e TNT. Clique aqui para assistir na TNT Sports.

Ficha do jogo NOV PAL Final Campeonato Paulista Data e Hora Domingo, 8 de março de 2026 Local Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi (Novo Horizonte, SP) Árbitro Flávio Rodrigues de Souza Assistentes Neuza Ines Back e Alex Ang Ribeiro Var Jose Claudio Rocha Filho Onde assistir

Como chegam Palmeiras e Novorizontino?

O Grêmio Novorizontino fechou na tarde deste sábado (7) a preparação para a grande decisão do Paulistão. Neste domingo (8), o Aurinegro recebe o Palmeiras com o objetivo de conquistar o título e escrever o maior capítulo de sua história de ascensão nos últimos 16 anos.

Fundado em 2010 e tendo iniciado sua trajetória no cenário estadual pela quarta e última divisão, o clube agora tem a chance real de se tornar campeão, valorizando ainda mais a campanha que o levou à grande final.

Líder da primeira fase com 16 pontos, com cinco vitórias e um empate em oito jogos, o Tigre do Vale eliminou o Santos nas quartas de final (2 a 1) e o Corinthians na semifinal (1 a 0). Agora, na decisão, viu o rival abrir vantagem mínima no primeiro duelo, disputado na Arena Barueri, e precisa vencer no Jorjão para levar a disputa para os pênaltis ou conquistar o troféu com uma vitória por dois ou mais gols de diferença.

Ao longo da campanha, o Tigre marcou 19 gols e tem no atacante Robson o artilheiro do Paulistão, com sete gols.

O clube faz mistério para definir se vai pagar a multa de R$ 1 milhão para contar com Rômulo, que está emprestado pelo Alviverde. O jogador ficou de fora da primeira partida da decisão, disputada na Arena Barueri.

O Palmeiras, por sua vez, treinou nesta manhã e, na sequência, viajou para Catanduva, onde ficará hospedado até a decisão. Dono da segunda melhor campanha geral, a equipe de Abel Ferreira busca encerrar jejum de título após 2025 em branco.

Para a partida, a tendência é que Vitor Roque retorne ao time titular. O atacante treinou normalmente com o restante do elenco nos últimos dias, apesar do acompanhamento de profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

Na ida, Roque iniciou entre os reservas após traumas sofridos na classificação diante do São Paulo e foi acionado pela comissão técnica apenas na segunda etapa, com o Alviverde já em vantagem.

Vitor Roque durante chegada do Palmeiras para a final do Paulistão; veja detalhes de onde assistir ao jogo (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Provável escalação:

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira) Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco López e Vitor Roque

NOVORIZONTINO (Técnico: Enderson Moreira)

Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk, Luís Oyoma, Léo Naldi, Rômulo; Matheus Bianqui, Vinicius Paiva e Robson.

