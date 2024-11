Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 04/11/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Clássico não se joga, clássico se ganha. Essa famosa frase no mundo do futebol parece fazer sentido para o Palmeiras. Isso porque o time não sabe o que é perder para o rival Corinthians desde 25 de setembro de 2021, ou seja, mais de três anos. Nesta segunda-feira (4), o Verdão terá uma nova chance de manter o retrospecto recente favorável e, quem sabe, ainda assumir a liderança do Brasileirão.

Neste período de mais de 1100 dias desde a última derrota no Dérbi, por 2 a 1, o Palmeiras enfrentou o Corinthians em oito ocasiões, pelo Brasileiro e Paulista, com cinco vitórias e três empates. O duelo desta 32ª rodada será na Neo Química Arena, às 20h, e coloca frente a frente os rivais em situações opostas na tabela de classificação.

Faltando sete rodadas para o fim do Brasileiro, o time de Abel Ferreira busca o tricampeonato e precisa se recuperar do empate contra o Fortaleza, portanto, busca os três pontos e torce por uma derrota do líder Botafogo para, assim, assumir a ponta - a diferença é de três pontos. Do outro lado, o Corinthians luta contra o rebaixamento e vê o Dérbi como uma forma de reagir e se livrar do fantasma da Série B.

Maior série invicta no século

Essa atual sequência de oito jogos de invencibilidade do Palmeiras é a maior no século contra o Corinthians. Antes disso, o Verdão havia conseguido o feito entre 1997 e 1999, mas o recorde é de 12 jogos, no entanto, o fato ocorreu há quase 100 anos, entre 1930 e 1934.

Jogos de invencibilidade

Palmeiras 2 x 0 Corinthians - Brasileirão 2024

Palmeiras 2 x 2 Corinthians - Paulistão 2024

Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Brasileirão 2023

Palmeiras 2 x 1 Corinthians - Brasileirão 2023

Corinthians 2 x 2 Palmeiras - Paulistão 2023

Corinthians 0 x 1 Palmeiras - Brasileirão 2022

Palmeiras 3 x 0 Corinthians - Brasileirão 2022

Palmeiras 2 x 1 Corinthians - Paulistão 2022