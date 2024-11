Palmeiras tem apenas uma dúvida na escalação para o Dérbi

Abel Ferreira durante partida do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 04/11/2024 - 04:15 • São Paulo (SP)

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira terá praticamente "forçam máxima" para o duelo contra o Corinthians nesta segunda-feira (4), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Recuperado de lesão no músculo adutor da coxa direita, Murilo participou normalmente das atividades com o restante do elenco e estará à disposição.

Agora, o camisa 26 disputa uma vaga com Vitor Reis, titular nos últimos compromissos. A tendência é que o jovem seja mantido entre os 11 iniciais, uma vez que Murilo ainda realiza trabalhos de aprimoramento físico.

Para o confronto, Abel também contará com os retornos dos titulares Aníbal Moreno e Marcos Rocha, que cumpriram suspensão automática contra o RB Bragantino. Gabriel Menino, que também foi desfalque no último jogo, começará entre os reservas.

Os desfalques seguem os mesmos. Bruno Rodrigues, que passou por uma cirurgia no joelho esquerdo, e Lázaro, com dores no joelho, estão fora. Assim como o lateral Piquereaz, que iniciou trabalho com bola nos últimos dias.

Provável escalação do Palmeiras

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para o clássico contra o Corinthians tem: Weverton, Marcos Rocha, Vitor Reis (Murilo), Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

Vitor Reis disputa com Murilo uma vaga na escalação titular do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O Palmeiras enfrenta o Corinthians nesta segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vice-líder com 61 pontos, a equipe comandada por Abel Ferreira permanece três pontos atrás do Botafogo.