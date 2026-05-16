Palmeiras defende retrospecto 'perfeito' em retorno de Abel e titulares
Alviverde soma 93,3% de aproveitamento na Arena Barueri, com nove vitórias e um empate em dez jogos
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras segue invicto na Arena Barueri em 2026. Até o momento, a equipe disputou dez partidas no estádio, com nove vitórias e um empate. O único tropeço aconteceu no empate por 1 a 1 com o Guarani, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, quando o time já havia garantido classificação antecipada ao mata-mata.
Destaque da base do Cruzeiro é relacionado para jogo contra o Palmeiras
Cruzeiro
Inteligência artificial crava placar de Palmeiras x Cruzeiro no Brasileirão
Fora de Campo
Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir
Neste sábado, o Palmeiras volta a sua "segunda casa", uma vez que o Nubank Parque receberá show no final de semana, em confronto contra o Cruzeiro. Para o confronto, terá o retorno do técnico Abel Ferreira, liberado após cumprir sete jogos de suspensão.
Além de Abel Ferreira, o Palmeiras terá de volta jogadores preservados no duelo contra o Jacuipense, pela terceira fase da Copa do Brasil. A tendência é que Arthur, em transição física, reassuma a lateral esquerda na vaga de Jefté, enquanto Andreas Pereira, recuperado de lesão lombar, retorne ao meio de campo.
Allan, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no empate com o Remo, e Benedetti, com lesão ligamentar no tornozelo, serão desfalques. Também seguem fora Piquerez e Vitor Roque, ambos em recuperação após procedimentos cirúrgicos.
Com isso, uma provável escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Felipe Anderson (Mauricio); Ramón Sosa e Flaco López.
Números do Palmeiras na Arena Barueri em 2026
O aproveitamento de 93,3% em Barueri foi fundamental para o Palmeiras na campanha que culminou no título do Campeonato Paulista. Devido às obras no gramado sintético do Allianz Parque, o time mandou suas partidas na Arena Barueri, incluindo os confrontos contra o Capivariano, pelas quartas de final, e diante do São Paulo, na semifinal.
Na decisão, o Palmeiras fez o primeiro jogo como mandante e venceu o Novorizontino por 1 a 0, com gol de Flaco López, posteriormente eleito craque da competição. Ao término do Estadual, o time retornou ao Allianz Parque, onde também segue invicto na temporada.
- 10 jogos (9 vitórias e 1 empate)
- 93.3% de aproveitamento
- 22 gols marcados (média de 2.2 por jogo)
- 6 gols sofridos (média de 0.6 por jogo)
- 4 jogos sem sofrer gol
- 30 grandes chances criadas
- 40% de conversão em grandes chances
- 17 grandes chances cedidas
- 6.9 finalizações para marcar
- 20.8 finalizações para sofrer gol
- 52.1% de posse de bola
➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
💸 Aposte em jogos do Palmeiras!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Calendário do Palmeiras até a pausa para a Copa
- 16/5 - Palmeiras x Cruzeiro - Arena Barueri - 16ª rodada do Brasileirão
- 20/5 - Palmeiras x Cerro Porteño - Allianz Parque - 5ª rodada - Libertadores
- 23/5 - Flamengo x Palmeiras - Maracanã - 17ª rodada do Brasileirão
- 28/5 - Palmeiras x Junior Barranquilla - Allianz Parque - 6ª rodada - Libertadores
- 31/5 - Palmeiras x Chapecoense - Allianz Parque - 18ª rodada do Brasileirão
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias