O Palmeiras segue invicto na Arena Barueri em 2026. Até o momento, a equipe disputou dez partidas no estádio, com nove vitórias e um empate. O único tropeço aconteceu no empate por 1 a 1 com o Guarani, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, quando o time já havia garantido classificação antecipada ao mata-mata.

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Neste sábado, o Palmeiras volta a sua "segunda casa", uma vez que o Nubank Parque receberá show no final de semana, em confronto contra o Cruzeiro. Para o confronto, terá o retorno do técnico Abel Ferreira, liberado após cumprir sete jogos de suspensão.

Além de Abel Ferreira, o Palmeiras terá de volta jogadores preservados no duelo contra o Jacuipense, pela terceira fase da Copa do Brasil. A tendência é que Arthur, em transição física, reassuma a lateral esquerda na vaga de Jefté, enquanto Andreas Pereira, recuperado de lesão lombar, retorne ao meio de campo.

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Allan, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no empate com o Remo, e Benedetti, com lesão ligamentar no tornozelo, serão desfalques. Também seguem fora Piquerez e Vitor Roque, ambos em recuperação após procedimentos cirúrgicos.

Com isso, uma provável escalação do Palmeiras tem: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias e Felipe Anderson (Mauricio); Ramón Sosa e Flaco López.

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Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida contra o Cruzeiro (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Números do Palmeiras na Arena Barueri em 2026

O aproveitamento de 93,3% em Barueri foi fundamental para o Palmeiras na campanha que culminou no título do Campeonato Paulista. Devido às obras no gramado sintético do Allianz Parque, o time mandou suas partidas na Arena Barueri, incluindo os confrontos contra o Capivariano, pelas quartas de final, e diante do São Paulo, na semifinal.

Na decisão, o Palmeiras fez o primeiro jogo como mandante e venceu o Novorizontino por 1 a 0, com gol de Flaco López, posteriormente eleito craque da competição. Ao término do Estadual, o time retornou ao Allianz Parque, onde também segue invicto na temporada.

10 jogos (9 vitórias e 1 empate) 93.3% de aproveitamento 22 gols marcados (média de 2.2 por jogo) 6 gols sofridos (média de 0.6 por jogo) 4 jogos sem sofrer gol 30 grandes chances criadas 40% de conversão em grandes chances 17 grandes chances cedidas 6.9 finalizações para marcar 20.8 finalizações para sofrer gol 52.1% de posse de bola

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