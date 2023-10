Depois da grave contusão de Dudu, o principal atacante do time, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, Endrick tem ganhado mais minutos nos últimos jogos. Os torcedores do Palmeiras, ainda assim, têm pedido a presença do jogador na equipe titular, principalmente depois da atuação contra o Boca Juniors, no Allianz Parque. O nome do jogador repercutiu nos trendings topics do Twitter após a partida.