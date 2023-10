Abel Ferreira é, para muitos, o maior técnico da história do Palmeiras e é tratado como tal dentro e fora do clube. No entanto, diante de algumas decisões do treinador em relação ao time titular, houve o despertar de certo descontentamento com o que é chamado de "teimosia" do português. Não há risco de demissão ou mudança no trabalho, mas a verdade é que internamente essa postura já não é vista com bons olhos.