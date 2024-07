Em 2024, Palmeiras faz campanha melhor do que nos seus quatro títulos de pontos corridos

Raphael Veiga celebra mais um gol com a camisa do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 13/07/2024 - 07:20 • São Paulo

O Palmeiras venceu o Atlético-GO nesta última quinta-feira (11) por 3 a 1 no Allianz Parque e subiu pra vice-liderança do Brasileirão, praticamente empatado com o Botafogo em quase todos os critérios.

O importante triunfo diante do Dragão fez o Palmeiras chegar aos 33 pontos após 16 rodadas e o clube já faz uma de suas melhores campanhas na história do Brasileiro de pontos corridos.

Em comparação com 2016, 2018, 2022 e 2023, os quatro anos em que o Palmeiras faturou o Brasileirão, a campanha desse ano é melhor que todas elas após 16 rodadas.

Muito da ótima campanha feita pelo Verdão neste atual Brasileiro se deve ao fator Allianz Parque, uma vez que o clube segue invicto dentro de seus domínios.

Com um aproveitamento de mais de 90% atuando no Novo Palestra Itália, o Verdão venceu praticamente todos os jogos que fez por lá no Brasileirão e só empatou com o Flamengo.

Compare a atual campanha do Palmeiras com as dos quatro títulos brasileiros do Verdão:

2016 - 32 pontos / 1º lugar

2018 - 26 pontos / 6º lugar

2022 - 30 pontos / 1º lugar

2023 - 28 pontos / 4ºlugar

2024 - 33 pontos / 2º lugar