Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 12/07/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

Felipe Anderson está devidamente apresentado à torcida do Palmeiras e conta com a empolgação de Abel Ferreira para estrear na equipe. O atleta estará à disposição a partir da próxima rodada do Brasileirão, contra o Botafogo.

➡️ Abel cutuca Botafogo após vitória: ‘Triste quando insinuam coisas’

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O meia-atacante atuava na Lazio, da Itália, e também passou anos em diversos outros clubes de alto nível na Europa, como West Ham e Porto. Ele chegou ao Brasil e entrou em férias antes de se apresentar ao Verdão, mas realizou treinamentos anteriormente e se preparou para começar os trabalhos no novo clube.

Felipe Anderson foi apresentado à torcida no Allianz (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Nos treinos, Felipe Anderson tem deixado impressão positiva no Palmeiras. A comissão técnica tem boa avaliação e o considera como um jogador pronto, sem precisar de muita evolução técnica e tática.

A versatilidade do jogador também é algo que chama atenção, já que ele consegue atuar em praticamente todas as posições do ataque.

— Quando o Anderson Barros contratou e me falou, eu disse: "Não acredito". Meus jogadores treinam muito bem. Mesmo os que não jogam, dá gosto vê-los treinar. Os que jogam, quando olham para trás e veem os outros, veem que não dá para facilitar porque qualquer um deles pode assumir o lugar. Ele (Felipe Anderson) treina muito bem. Pode jogar de 10, 8, pela direita, esquerda. Vem de um Campeonato italiano em que o rigor tático ele conhece. É um jogador pronto, conhece o jogo. Não vou lhe ensinar nada. Com a idade que tem, se calhar, ele vai nos dar algumas dicas e nos ajudar — disse Abel Ferreira, em entrevista coletiva após a vitória do Verdão sobre o Atlético-GO, na quinta-feira (11).

Felipe Anderson e a presidente Leila Pereira (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Por que Felipe Anderson ainda não jogou pelo Palmeiras?

A CBF padronizou as inscrições de reforços dos times brasileiros e decidiu que os atletas poderão jogar somente a partir da 17ª rodada, na próxima semana. A janela de transferências abriu oficialmente no dia 10 de julho, mas como alguns times atuariam neste dia, ficou decidido que as estreias aconteceriam na rodada seguinte.

Felipe Anderson será o camisa 9 do Palmeiras e foi apresentado à torcida no Allianz Parque. Aos 31 anos, soma 516 jogos, 79 gols e 68 assistências na carreira.