Abel Ferreira projeta escalação do Palmeiras com joias da base

Endrick será titular contra o Independiente del Valle (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 13:43 • São Paulo (SP)

O Palmeiras pode garantir nesta quarta-feira (15) a primeira colocação do F da Copa Libertadores. A equipe comandada por Abel Ferreira necessita de apenas um empate contra o Independiente del Valle, do Equador, para garantir a liderança de sua chave e, consequentemente, a classificação às oitavas de final da competição continental.

➡️ Avanti! Aposte R$100 e leve R$317 no Lance! Betting para ambos marcam e vitória do Palmeiras sobre o Del Valle

➡️ Siga o Lance! Palmeiras no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Verdão

Suspenso na derrota para o Athletico pelo Brasileirão, Murilo volta a estar à disposição da comissão técnica e deve formar a dupla de zaga ao lado de Gustavo Gómez.

O trio de ataque do Verdão será formado por Endrick e Estevão, crias das categorias de base de clube, e Lázaro, que ganhou espaço na equipe de Abel Ferreira após um início instável e participou - como reserva ou titular - das últimas nove partidas do time na temporada.

A escalação do Palmeiras apresenta apenas duas dúvidas. Com um trauma no olho direito, Aníbal Moreno está fora do jogo desta noite. Richard Ríos aparece como o favorito para assumir a vaga no meio-campo. Gabriel Menino, titular na última partida do Verdão, também é opção. Na lateral-direita, Mayke deve iniciar o duelo, mas tem a sombra de Marcos Rocha, que completou recentemente 300 jogos pelo clube.

Portanto, a provável escalação do Palmeiras tem: Weverton, Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos (Gabriel Menino) e Raphael Veiga; Lázaro, Estêvão e Endrick.

O Palmeiras encara o Independiente del Valle nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela quinta rodada da Copa Libertadores. Além da vaga antecipada à próxima fase, o Verdão também luta pela melhor classificação geral na fase de grupos.

Estevão deve iniciar como titular diante do Independiente del Valle (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)