Mauro Cezar exalta corintianos e alfineta torcida do Palmeiras: ‘Não vai para Barueri’

Escrito por Lance! • Publicada em 15/05/2024 - 18:33 • São Paulo (SP)

Uma declaração do jornalista Mauro Cezar Pereira teve grande repercussão nas redes sociais nesta quarta-feira (15). O comentarista da "Jovem Pan" exaltou torcedores do Corinthians pela presença na Neo Química Arena e aproveitou para alfinetar a torcida do Palmeiras, que não teve bom público em Barueri, contra o Athletico Paranaense.

- O torcedor do Corinthians apoia e acompanha. Vou dar uma alfinetada aqui, a distância do Pacaembu, onde o Corinthians sempre jogou, até Itaquera são 25km. Do Allianz Parque até Barueri são 25km. E desde que o estádio foi inaugurado em Itaquera, a torcida vai. A torcida do Corinthians aprendeu o caminho, e a torcida do Palmeiras não vai a Barueri - começou Mauro Cezar.

- Sabe quantos habitantes tem Barueri? 280 mil. Do lado tem Carapicuíba e Osasco. Somando os três dá cerca de 1,5 milhão de pessoas que moram naquela região. Não tem 30 mil palmeirenses para encher aquele estádio? É uma coisa que o Palmeiras tem que discutir, preço do ingresso, por que o pessoal da região não vai. E o estádio é bom - completou o comentarista.

O Palmeiras contou pouco mais de 12 mil torcedores na derrota contra o Athletico Paranaense, no último final de semana. O Allianz Parque foi usado para o show do cantor britânico Louis Tomlinson. Nas respostas do comentário de Mauro Cezar, palmeirenses rebateram o jornalista colocando o público de jogos antigos do Corinthians em Barueri.