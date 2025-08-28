Atitudes de Andreas Pereira empolgam torcida do Palmeiras: ‘É nosso’

O Palmeiras chegou a um acordo com o Fulham para contar com o meia Andreas Pereira, ex-Flamengo. A diretoria do Verdão vai desembolsar 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões, na cotação atual) para contar com o jogador de 29 anos, até o final de 2028. O brasileiro, nascido na Bélgica, será o 12º reforço da equipe na temporada.

Com grandes expectativas para o retorno ao futebol brasileiro, o meia é aguardado para fazer exames e se apresentar ao Palmeiras. Em meio à sua chegada, Andreas Pereira removeu o destaque no seu Instagram que tinham fotos da passagem dele pelo Flamengo. Diante disso os torcedores Alviverdes comemoraram nas redes sociais.

Outro fato que atraiu bastante atenção dos internautas, foi o fato do jogador começar a seguir a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Confira a reação dos palmeirenses.

Existe a expectativa de Andreas Pereira ser anunciado ainda nesta semana. O meia estará apto para disputar o restante da temporada pelo Palmeiras, que já volta a campo no próximo domingo (31). A equipe visita o maior rival Corinthians, às 18h30, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Palmeiras investe R$ 700 milhões em reforços na temporada

📝 Texto: Rafaela Cardoso

Só em 2025 o Palmeiras contratou reforços de praticamente todas as posições, desde o goleiro Carlos Miguel até o centroavante Vitor Roque que, inclusive, foi a transferência mais cara da história do futebol brasileiro: 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 161 milhões) para trazer o Tigrinho do Barcelona, da Espanha. A tabela com todas as transações alviverdes da temporada está mais abaixo.

O dinheiro em caixa se deu muito por vendas de algumas Crias da Academia, como Endrick, para o Real Madrid, e Estêvão, para o Chelsea, além de outros fluxos como negociação de Richard Ríos com o Benfica e até mesmo premiações, como no caso do dinheiro arrecadado recentemente no Mundial de Clubes da Fifa.

Desejo antigo no Palmeiras desde a última janela de transferências, Andreas Pereira voltou a ser pauta no clube paulista principalmente após a saída do volante colombiano. Isso porque, no momento, apenas Lucas Evangelista tem características parecidas com as de Ríos, mas chegou recentemente e ainda não tem status de titular da posição na equipe de Abel Ferreira, apesar das oportunidades.

Em reta final de contrato com o time inglês e com pouco espaço para atuar, o brasileiro nem sequer foi relacionado para o último compromisso do Fulham e recebeu o aval do clube para buscar propostas no mercado. Além do Palmeiras, outros clubes do futebol europeu também demonstraram interesse no atleta.