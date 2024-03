São Paulo define estratégia para substituir Calleri

Presença de Calleri no jogo de domingo é incerta (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Jonathan Calleri é dúvida para o duelo do São Paulo contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Paulistão, no domingo (17). Para não ter dores de cabeça, o Tricolor vai inscrever o atacante André Silva no torneio.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O atacante argentino teve rompimento de um cisto de Baker no joelho direito, lesão geralmente causada por problemas nas articulações. Preocupado com a sequência do atleta, André Silva surge como uma opção de características semelhantes a Calleri para solucionar o problema no time.

➡️ Com R$100, você pode levar R$300 na Lance! Betting se RB Bragantino e Botafogo empatarem

O técnico Thiago Carpini passará a contar com o atacante, de fato, justamente nas quartas de final. Isso porque André Silva foi contratado depois do período permitido para trocas na lista de inscritos do Paulistão.

Agora, ele fará parte do elenco a partir da fase eliminatória. O atacante de 26 anos chegou ao clube do Morumbi após passagem pelo Vitória de Guimarães, de Portugual.

André Silva é o substituto natural de Calleri no São Paulo (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

MAIS OPÇÕES

O São Paulo não contou com Calleri diante do Palmeiras, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O time teve um desempenho considerado positivo, e quem assumiu a função do argentino foi Luciano. Além do camisa 10 e André Silva, Thiago Carpini também conta com Juan para a posição.

Calleri sentiu lesão no duelo do São Paulo contra o Ituano e deixou o campo no intervalo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo)