Calleri está em sua segunda passagem pelo São Paulo (Foto: Guilherme Veiga/Ag. Paulistão)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 11:27 • São Paulo (SP)

O atacante Calleri foi homenageado de forma curiosa por torcedores do São Paulo. Jefferson e Kathleen registraram a filha Antonella Calleri da Silva Ferreira, nesta terça-feira (12), e publicaram a prova nas redes sociais.



A pequena torcedora do São Paulo foi fotografada com o uniforme tricolor ao lado da certidão de nascimento. O atleta viu a homenagem e comentou a publicação feita pelo pai no Instagram:



- Que bonita, parabéns aos pais e obrigado pelo reconhecimento - escreveu o camisa 9 do São Paulo.

Esta não foi a primeira vez que pais registraram filhos com homenagem a Calleri. Nos últimos meses, os bebês Miguel Calleri Lopes e somente Calleri também viraram notícia.



Calleri está em sua segunda passagem pelo Tricolor. A primeira foi em 2016, e a segunda começou em 2021.

Calleri comenta em foto de criança com nome em sua homenagem (Foto: Reprodução)