Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 14:18 • São Paulo (SP) • Atualizada em 29/06/2024 - 16:24

O atacante Estêvão, de apenas 17 anos, vive a expectativa de disputar o primeiro Dérbi pelo Palmeiras desde que foi promovido ao time profissional. O clássico contra o Corinthians fecha a 13ª rodada do Brasileirão na segunda-feira (1°), às 20h, no Allianz Parque, e o jovem deve ser titular na partida em casa.

- A torcida é fundamental dentro do Allianz Parque. Fico muito feliz por ser o meu primeiro Dérbi jogando, vai ser muito especial para mim. É uma atmosfera diferente, um jogo diferente, e vamos em busca dos três pontos - disse o camisa 41.

Ao todo, a Cria da Academia soma 25 jogos e cinco gols pelo time profissional do Verdão. Na última quarta-feira (26), na derrota fora de casa para o Fortaleza, o jovem entrou no segundo tempo. Para ele, o tropeço no Nordeste servirá de aprendizado.

- Contra o Fortaleza, foi um jogo que ficou de lição para a gente. Agora é ter a resiliência de voltar com tudo no Dérbi, voltar mais forte e, se Deus quiser, continuar seguindo esse caminho que a gente estava construindo e sair com a vitória - concluiu.

O Verdão briga pela liderança do Nacional nesta rodada, já que tem apenas um ponto a menos que o líder Flamengo, mas está em quarto lugar. O rival Corinthians, por sua vez, vive uma situação bem mais complicada. O time está na zona de rebaixamento e tem apenas uma vitória até aqui.