29/06/2024 - 12:55 • São Paulo (SP)

O técnico Abel Ferreira pode ter uma dor de cabeça para escalar o Palmeiras para o Dérbi da próxima segunda-feira (1°), no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Isso porque o zagueiro Murilo passou por exames que detectaram uma entorse no tornozelo esquerdo, após trauma sofrido contra o Fortaleza, no meio da semana.

O defensor passará por reavaliações diárias para saber se terá condições de jogo. Caso o beque não enfrente o Corinthians, o treinador português terá de apelar para as Crias da Academia. Sem Gustavo Gómez, que está com a Seleção Paraguaia na disputa da Copa América, e Luan, vendido recentemente ao Tuluca-MEX, as opções são Marcos Rocha ou Piquerez improvisados ou, ainda, utilizar Naves e Vitor Reis.

Por outro lado, a notícia boa fica por conta de Estêvão e Raphael Veiga, com dores no adutor da coxa, mas que estão liberados pelo departamento médico do clube.

O Verdão briga pela liderança do Nacional nesta rodada, já que tem apenas um ponto a menos que o líder Flamengo, mas está em quarto lugar. O rival Corinthians, por sua vez, vive uma situação bem mais complicada. O time está na zona de rebaixamento e tem apenas uma vitória até aqui.