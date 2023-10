Já no caso do suposto diretor do Boca Juniors, a denúncia foi feita por Rodrigo Aparecido, 36, que estava no setor sul do estádio palmeirense e relata que a situação ocorreu pouco após o fim do jogo, quando alguns integrantes do estafe da equipe argentina foram deixavam o local onde a partida foi disputada. As imagens do Allianz Parque, no entanto, não identificaram o acusado nem o momento em questão com clareza.