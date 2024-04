Decide, Veiga! Palmeiras conta com brilho do seu maior artilheiro em finais para faturar Paulista

Raphael Veiga celebra gol diante do Santos no Allianz Parque (Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 06/04/2024 - 13:13 • São Paulo

O Palmeiras encara o Santos neste domingo (7), no Allianz Parque, em jogo que vale o tricampeonato Paulista para o time de Abel Ferreira.

E o Verdão nunca precisou tanto do brilho de Raphael Veiga como agora. Artilheiro da era Abel Ferreira, o camisa 23 também é o jogador com mais gols em finais na história do Verdão, com 11 bolas na rede.

Veiga também é o maior artilheiro em clássicos paulistas neste Século XXI, com 16 gols e inclusive já marcou diante do Santos no Allianz Parque neste Paulistão.

Após um bom início de ano, com quatro gols nos três primeiros jogos, Veiga teve uma queda de produção após ficar três jogos de fora do Paulista, e só foi às redes mais duas vezes no campeonato, diante de Mirassol e São Paulo, ambas vezes de pênalti.

Maior artilheiro do Allianz Parque, com 45 gols e também do Palmeiras neste Século XXI, ao lado de Dudu, com 88 gols, Raphael Veiga também é o jogador que disputou mais finais na história do clube, empatado com Weverton, Gustavo Gómez e Rony (13 jogos).

O provável Palmeiras para a grande final do Paulista é: Weverton, Rocha (Gómez), Luan, Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López.

A bola rola para Palmeiras x Santos neste domingo (7), no Allianz Parque, a partir das 18h (horário de Brasília) e a final terá transmissão da Rede Record, Cazé TV, TNT/HBO Max e Paulistão Play.