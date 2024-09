(Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 18:48 • São Paulo (SP)

O atacante Estêvão, que já havia retornado da Seleção Brasileira na quarta-feira (11) e vem treinando com o elenco do Palmeiras, viveu dias inusitados na Data Fifa, quando esteve na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo, contra Equador e Paraguai. Joia do Verdão, o garoto de 17 anos falou sobre a experiência de sua primeira convocação e de ter entrado no segundo tempo das partidas

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

- Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de ter ido para a Seleção Brasileira pela primeira vez. Foi um período muito bom, em que eu pude aprender com várias pessoas diferentes, vários craques. Foi muito importante para mim, espero voltar mais vezes. No trote, eu tive que cantar o Hino Nacional e a segunda parte foi mais difícil - brincou a Cria do Verdão.

Na disputa dos jogos, o palmeirense se tornou o quinto atleta mais jovem a atuar com a camisa verde e amarela em toda a história. Apenas Pelé, Edu, Coutinho e Endrick estão à frente.

Com 17 anos e 135 dias de vida, Estêvão desbancou nomes como Neymar e Ronaldo Fenômeno nesta lista de mais jovens a estrearem com a Amarelinha.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

- É muito gratificante para mim representar o Palmeiras na Seleção Brasileira, o maior clube do Brasil. Agora é focar para a sequência do campeonato. Os treinos estão sendo bem intensos. O professor tem nos passado várias informações e tentaremos reproduzir isso em campo nos jogos. Espero que dê tudo certo no resto do Campeonato Brasileiro - finalizou Estêvão.

O time comandado por Abel Ferreira se prepara para voltar aos jogos. No domingo (15), o Palmeiras enfrentará o Criciúma, às 16h, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão. Atualmente, o time paulista é o terceiro colocado na tabela, com 47 pontos, três a menos que o líder Botafogo.