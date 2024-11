O time principal Palmeiras conta com quatro reforços nesta reta final da temporada, que começam a se preparar para a possibilidade de seres utilizados no início de 2025, no Paulistão. São eles: Figueiredo, Benedetti, Thalys e Luighi, que serão promovidos do sub-20 para o time principal, já realizando treinamentos com o grupo.

- Acreditamos nos jogadores que temos. O Luighi também já jogou conosco, temos o Thalys que está fazendo um período fantástico, seguramente já sabemos que subirá da equipe B para a A. Contamos com o Thalys, com o Luighi, com o Figueiredo e com o Benedetti, um zagueiro canhoto - disse Abel Ferreira, em entrevista coletiva recente.

O meio-campista Figueiredo, de 18 anos, é Cria da Academia que está no clube desde o Sub-11, em 2015, falou sobre o aprendizado desde que passou a integrar o grupo de apoio do elenco profissional.

- Muito importante para me familiarizar com o time profissional, aprendo muito com eles todos os dias. Sempre recebo dicas, conselhos, principalmente do Veiga, que vem me ajudando muito nesse processo. Ele sempre me dá dicas de como jogar, onde encontrar espaços, como o time joga. Venho aprendendo muito e espero que continue assim - ”, disse o jovem, que já foi relacionado para três partidas.

Estilo de jogo

Atleta com visão de jogo e qualidade refinada, Figueiredo, que neste período vem disputando jogos também pelo Sub-20, comentou sobre os elogios que recebeu de Abel Ferreira.

- O Abel sempre me dá conselhos e eu tento perguntar onde posso melhorar no jogo. Ele me dá conselhos bons. Nem nos meus melhores sonhos imaginaria ser relacionado tão rápido assim. Então fiquei muito feliz, foi muito bom pegar essa experiência de profissional. Mesmo no banco de reservas, venho aprendendo muito - finalizou o talento palestrino, que já chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-17 - completou o jogador.

