Savério critica escolhas de Leila no Palmeiras em 2024: ‘Mais erros que acertos’

Candidato da oposição do Palmeiras, Savério Orlandi evita fazer críticas à atual presidente do clube, Leila Pereira, por entender que toda gestão tem suas dificuldades. No entanto, em relação ao ano de 2024, especificamente, o advogado é incisivo ao dizer que, na visão dele, houve "mais erros que acertos".

- Eu sei que minha concorrente, sobretudo no início da gestão dela, teve problemas pela redução da capacidade de investimento que o Palmeiras sofria à época por conta de uma série de compromissos que o clube assumiu ainda na gestão do antecessor, de contratos que foram até 2022/2023, e isso de certa forma comprometeu a movimentação dela no mercado no início - disse o candidato, em entrevista exclusiva ao Lance!.

- Esse ano talvez tenha sido o ano de maior número de contratações. Pessoalmente, acho que erramos mais do que acertamos. Sempre lembrando que um dirigente sempre vai errar e acertar, temos que fazer esse balanço, mas me parece que nesse ano, quando a gente retoma o movimento de mercado, é verdade que não na escala que nossos concorrentes, como Flamengo e Botafogo têm feito, mas talvez tenhamos mais errado do que acertado - completou Savério.

Questionado sobre o que faria de diferente da atual gestão, Savério Orlandi, que também afirmou que não é contra jogadores "medalhões" no time, acredita que pelo volume de recursos investidos, o Verdão tinha condições de terminar a temporada de forma mais positiva.

- Eu passei pela diretoria de futebol e tenho que respeitar esse caráter opinativo, não gosto de falar não estando à frente do trabalho, mas pelo volume de recursos que foram investidos, nesse ano tivemos investimentos altos, talvez pensando nas necessidades de elenco, posição, setor, eu teria feito diferente. Pela quantidade de recursos, talvez o Palmeiras pudesse ter feito coisas melhores - completou o advogado.

Savério Orlandi é sócio do Palmeiras desde 1983 e titular desde 1996, também foi diretor de futebol do Verdão em duas gestões: entre 2007 e 2008, e entre 2009 e 2010. O candidato à presidência também integrou todas as comissões estatutárias desde 2001 e, entre 2013 e 2021, fez parte do Conselho de Orientação e Fiscalização. A eleição presidencial do Palmeiras acontece no próximo dia 24. Enquanto Leila Pereira tenta sua reeleição, Savério busca seu primeiro mandato.