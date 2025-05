Escalação: Palmeiras tem dilema no meio para duelo contra o Flamengo

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira terá que promover mudanças no meio de campo para enfrentar o Flamengo, em duelo decisivo na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. Com um edema na coxa, Felipe Anderson deve ser desfalque no domingo, enquanto o colombiano Richard Ríos cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo.

Com isso, a tendência é que dois dos três volantes disponíveis — Emiliano Martínez, Aníbal Moreno e Lucas Evangelista — sejam titulares. O argentino aparece atrás na disputa, mas pode ganhar uma vaga caso a comissão técnica opte por um meio-campo com maior competitividade.

Mauricio pode assumir a vaga tanto do lesionado Felipe Anderson, jogando atrás da linha ofensiva, como atuar em uma posição no trio de ataque, que deve contar com Estêvão, autor de gols contra o Ceará, e Vitor Roque entre os onze titulares.

Os outros desfalques do Verdão serão o técnico Abel Ferreira e o atacante Bruno Rodrigues. O português cumpre o último jogo de suspensão, enquanto o atacante realiza trabalho de transição física com o departamento médico do clube e deve ficar à disposição nas próximas semanas.

Abel Ferreira, suspenso, não estará à beira do gramado para a partida entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Provável escalação do Palmeiras

Com isso, uma provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Flamengo tem: Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Aníbal Moreno (Mauricio); Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Poupado na última partida por dores na região lombar, Raphael Veiga participou normalmente das atividades com o restante do elenco e deve ser opção para o próximo jogo.

O Palmeiras lidera a tabela de classificação do Brasileirão com 22 pontos conquistados após nove rodadas, quatro a frente do clube carioca, justamente o próximo adversário. Mesmo em caso de derrota, a equipe comandada por Abel Ferreira seguirá na ponta da competição.