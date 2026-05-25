O Palmeiras retornou aos treinamentos na manhã desta segunda-feira e iniciou a preparação para o confronto contra o Junior Barranquilla, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

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Assim como os titulares na vitória sobre o Flamengo, no Maracanã, Paulinho realizou trabalho de recuperação física na parte interna da Academia de Futebol. O restante do elenco, por sua vez, foi ao gramado e participou de atividades sob a supervisão da comissão técnica de Abel Ferreira.

Já Ramón Sosa iniciou o período de transição física, acompanhado por membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP), e realizou trabalhos com bola no gramado. Os lesionados Vitor Roque, Bruno Fuchs e Benedetti permaneceram na academia.

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Por fim, Piquerez foi liberado pelo Palmeiras para se apresentar à seleção do Uruguai antes da disputa da Copa do Mundo FIFA. Conforme antecipado pela reportagem do Lance!, o lateral já tinha presença garantida na lista, desde que apresentasse condições de jogo para a competição.

Jefté durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Palmeiras amplia vantagem no Brasileirão

O Palmeiras venceu o Flamengo por 3 a 0 no reencontro das equipes desde a decisão da Copa Libertadores, em Lima, e abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro Série A. A equipe comandada por Abel Ferreira agora soma 38 pontos, sete a mais que os cariocas, que ainda têm uma partida a menos a disputar.

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Agora, a equipe volta as atenções para a Copa Libertadores. Com oito pontos, o Palmeiras ocupa atualmente a segunda colocação do Grupo F e precisa de uma vitória simples diante do Junior Barranquilla para avançar às oitavas de final.

O Alviverde recebe os colombianos na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores. Na sequência, encara a Chapecoense, novamente em casa, no último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo.

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