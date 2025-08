Clima quente: torcida do Corinthians provoca o Palmeiras com faixas e cartazes

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O clima de provocações começou antes mesmo da bola rolar. Torcedores do Timão espalharam imagens provocativas aos rivais nos arredores do estádio.

As provocações aconteceram em diversos pontos do estado de São Paulo. Perto do Allianz Parque, torcedores do Corinthians colaram uma imagem de um lance de Memphis que marcou a final do Paulistão desta temporada. No empate por 0 a 0 com o Palmeiras, na Neo Química Arena, que garantiu o título ao Timão, o holandês subiu com os dois pés na bola. A legenda dizia "Paulistinha Day, ainda sangra".

O termo Paulistinha Day é uma forma como os torcedores do Corinthians se referem aos títulos paulistas de 2018 e 2025. No primeiro torneio citado, Maurício Galiotte, então presidente do Palmeiras, protestou contra a arbitragem na vitória por 1 a 0 do Timão, que levou a partida para os pênaltis, e chamou o torneio de 'Paulistinha'.

Imagem com Memphis sob a bola virou cartaz colado em frente ao Allianz Parque (Foto: Reprodução/Instagram/manolira1910)

Outras provocações também foram registradas no interior de São Paulo. Em Ribeirão Preto, a cerca de 315 quilômetros do local do jogo desta noite, torcedores estenderam uma faixa em via pública com os dizeres: "Seu sonho é o seu maior pesadelo".

Faixa em uma rodovia localizada em Ribeirão Preto (Foto: Reprodução/Instagram)

A frase também se popularizou entre os torcedores do Corinthians, que costumam provocar o Palmeiras ao afirmar que o rival não tem Mundial. Vale lembrar que o clube alviverde considera a conquista da Copa Rio de 1951, vencida sobre o Juventus, como um título mundial.

Dia de decisão entre Palmeiras e Corinthians

O Timão venceu a primeira partida por 1 a 0, na Neo Química Arena, e tem a vantagem do empate contra o arquirrival. Em caso de vitória mínima do Palmeiras, a decisão será resolvida nas penalidades. O Corinthians busca quebrar um jejum de nunca ter eliminado o rival em competições nacionais ou internacionais.