Com Zé Rafael, Palmeiras encerra preparação para estreia na Copa do Brasil; veja escalação

Zé Rafael pode ser a grande novidade do Palmeiras diante do Botafogo-SP (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 01/05/2024 - 19:04 • São Paulo

O Palmeiras treinou nesta tarde de quarta-feira (1), na Academia de Futebol e encerrou a sua preparação para encarar o Botafogo-SP, no Allianz Parque, em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil 2024.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Zé Rafael participou mais uma vez de toda atividade e está mais do que pronto para retornar ao time titular do Verdão após seis partidas de fora.

Abel Ferreira não deve poupar muitos titulares e o Palmeiras pode ter força máxima na busca de um bom resultado para já tentar antecipar a vaga para as oitavas da Copa do Brasil.

Este será o segundo encontro do Palmeiras diante do Botafogo-SP neste ano, uma vez que o Verdão bateu o rival do interior por 1 a 0 na campanha do tri do Paulistão.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

O provável Palmeiras para encarar o Botafogo-SP é: Weverton, Mayke, Murilo, Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga (Luís Guilherme); Estevão, Endrick e Flaco López.