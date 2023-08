Na segunda-feira (14), após a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro, no Allianz Parque, o goleiro Marcelo Lomba falou de sua situação contratual com o Verdão, já que seu vínculo termina em 31 de dezembro deste ano. Ainda não há uma definição sobre o futuro do atleta no clube, mas ele não é o único com o mesmo cenário. Jailson e Marcos Rocha também têm contrato até o fim de 2023, e seguem sem renovação. Acontece que eles são exceções em um elenco com vínculos longos.