O Palmeiras venceu o Corinthians nos primeiros 90 minutos da semifinal do Brasileirão Sub-17. Em jogo movimentado, principalmente no segundo tempo, por conta do excesso de gols um atrás do outro (foram quatro), o Verdão venceu o Timão por 3 a 2, mesmo jogando no Parque São Jorge. O duelo de volta acontecerá neste domingo (15), às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, com mando de campo palmeirense.