- A sala sensorial dentro do estádio tem um papel muito importante na inclusão e bem-estar de pessoas autistas. Para muitas pessoas Autistas, a experiência em ambientes com muitos estímulos, sejam eles sonoros, visuais ou outros, pode ser extremamente desconfortável, gerando a possibilidade do que chamamos de desorganização ou crise, tornando difícil a concentração e aproveitamento do evento que está acontecendo naquele momento. A sala sensorial oferece um refúgio tranquilo, equipado com estímulos controlados, proporcionando um espaço seguro onde os autistas podem se regular e participar do evento de uma maneira mais acessível e confortável. É importante ressaltar a importância de profissionais qualificados para atender às famílias tanto na sala, quanto nos outros ambientes. - afirmou Bárbara.